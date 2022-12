Так, у тексті петиції вказується, що російські дипломати мають "скуштувати власні ліки", оскільки їх держава тероризує населення України темрявою та холодом.

"З точки зору вищого морального принципу просимо відповідних державних і приватних енергорозподільників дати російським дипломатам у Празі скуштувати власних ліків. Ми вимагаємо відключити все майно Російської Федерації від газу, води та електрики", – йдеться в петиції.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав вказану петицію у своєму Twitter.

"Настав час для терористичної держави відчути смак власних ліків, відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України. Чудова ініціатива від "Подарунка для Путіна" вимкнути електрику та водопостачання посольства Росії в Празі", – написав він.

It’s time for the terrorist state to get a taste of its own medicine, to get a flavour of what they are doing to the civilian population of 🇺🇦.

Great initiative by @DarPutinovi to turn off electricity and water supply to the russian embassy in Prague.https://t.co/eS8RvxtjoD