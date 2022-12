Найближчим часом в.о. голови СБУ Василь Малюк має бути призначений повноправним керівником спецслужби. Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи присвоєння Президентом Малюку звання генерал-майора.

За його словами, результати СБУ за останній час свідчать, що вона перейшла на формат роботи воєнного часу.

"Мої джерела кажуть, що призначення Малюка повноправним головою СБУ – цілком реальне. Президент його роботою задоволений, результати є. Регулярно з’являються новини про Службу – то обшуки УПЦ(МП) по всій країні, то затримання агентів фсб, то підозри російським олігархам, які досі володіють українськими обленерго", - зазначив Загородній.

Він підкреслив, що не слід забувати й про підрив Кримському мосту та атаку дронів на кораблі рф у Севастопольській бухті. Раніше СБУ не підтверджувала, але й не спростовувала свою приналежність до цих операцій (як роблять в таких випадках всі провідні спецслужби світу). Але відео, котре було злито в мережу, доводило, що СБУ таки має пряме відношення до "бавовни".

Експерт прогнозує, що навряд чи виникнуть якісь складнощі під час голосування кандидатури Малюка в парламенті.

"Тож є всі шанси на те, що у відповідь на свої ракетні обстріли росія і далі буде отримувати удари від українських спецслужб. Bavovna must go on", - додав Загородній.

Нагадаємо, що 1 грудня Президент України присвоїв в.о. Голови СБУ Василю Малюку звання генерал-майора. Низка ЗМІ уже написала, що, за даними джерел, Володимир Зеленський найближчим часом може внести до Верховної Ради пропозицію затвердити Малюка на посаду глави Служби.