Видання пише, що сьогодні вранці з невідомої причини стався вибух на нафтовому танкері в районі порту Самсун. Від вибуху цистерни спалахнула пожежа, в небо піднявся чорний дим. Після цього на місце події було направлено велику кількість пожежників. Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.

Причини вибуху поки невідомі, але триває розслідування. На місці працюють екстрені служби. Також поки немає інформації про постраждалих.

