Президент Сполучених штатів Джо Байден повідомив, що готовий говорити із Путіним.

"Байден: "Я готовий поговорити з паном Путіним, якщо насправді він зацікавлений -- , він шукає спосіб покласти край війні. Він цього ще не зробив".

"Ідея про те, що Путін колись переможе Україну, є неймовірною", – йдеться в повідомленні журналіста.

BIDEN: "I'm prepared to speak with Mr. Putin if, in fact, there is an interest in him -- he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet."



"The idea Putin is ever going to defeat Ukraine is unimaginable."