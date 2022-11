Народна депутатка від партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що її визнали найвпливовішою політикинею Європи. Про нагороду, отриману в Брюсселі, вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Мене визнано найвпливовішою політикинею Європи. Я отримала нагороду, яку хочу розділити з мільйонами українок. Бо це - про них і для них. Українки - сила, яка мотивує, дає наснагу і творить дива. Ми здатні на неможливе, хоча можемо бути як сильними, так і слабкими", - написала Рудик.

Нагороду Рудик вручила організація The Alliance of Her, яка, як зазначається на їхньому сайті, займається просуванням жінок на політичній арені Європи. При цьому на сторінки у Facebook та Instagram цієї організації підписано менше тисячі осіб.

Своєю чергою користувачі соцмереж розкритикували Рудик за самовихваляння та відреагували жартами на її допис.

