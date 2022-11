Так, він подякував за прийом у Києві Дмитру Кулебі та висловився щодо ситуації в енергосекторі України.

"Слів не вистачає. Слова не збережуть світло цієї зими. Слова не захистять від ракет Росії. Велика Британія не тільки говорить про Україну, ми забезпечуємо конкретну підтримку для захисту України. Дякую, Дмитре Кулеба, що прийняли мене в Києві", – написав Клеверлі.

Words are not enough.



Words won't keep the lights on this winter. Words won't defend against Russian missiles.



The UK isn't just talking about Ukraine, we're providing concrete support for the defence of Ukraine.



Thank you @DmytroKuleba for welcoming me to Kyiv. pic.twitter.com/3LdgnXJKwo