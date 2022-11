Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив глава зовнішньополітичного відомства Молдова Ніку Попеску.

"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України знову залишили Молдову в темряві. Я розпорядився викликати посла Росії для пояснень", — ідеться в його пості.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.



Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.



I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.