Так, він наголосив, що учасники конференції обговорюватимуть майбутнє Росії з її опозицією та "вигнанцями", а не офіційними особами.

"Російські офіційні особи на Мюнхенську конференцію з безпеки у 2023 не запрошені. Ми не дамо їм трибуни для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями – ЇХ голоси мають бути почуті та посилені", – написав Гойсґен у своєму Twitter.

Russian officials are not invited to #MSC2023. We will not give them a platform for their propaganda. We want to discuss Russia's future with Russian opposition leaders and exiled people - THEIR voices need to be heard and amplified.