Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані Агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих (BNPB) країни.

Землетрус магнітудою 5,6 бала стався сьогодні на острові Ява. Епіцентр підземних поштовхів знаходився майже в 50 кілометрах на південний схід від Джакарти (столиця Індонезії).

🚨 A powerful earthquake has struck Indonesia killing more than 50, wounding hundreds, and leaving homes destroyed. Read more below: https://t.co/XYLNw2dHis pic.twitter.com/SJNLonsQa6

Згідно з інформацією BNPB, станом на цей момент відомо про 162 жертви землетрусу. Близько 25 осіб зараз продовжують перебувати під завалами будівель, рятувальники намагаються звільнити їх. Ще кілька сотень людей дістали поранення і травми.

У відомстві підкреслили, що землетрус призвів до пошкодження понад 2 200 житлових будинків. Їхні мешканці, а це близько 13,5 тисячі осіб, були змушені покинути їх.

Губернатор регіону Західна Ява Рідван Каміл сказав журналістам, що кількість загиблих, імовірно, збільшуватиметься з кожною годиною.

"Так багато будівель завалилося і зруйнувалося... Є жителі, ізольовані під завалами... Тому ми припускаємо, що кількість поранених і загиблих зростатиме з часом", — сказав Каміл.

У мережі також з'явилися фотографії наслідків землетрусу, зроблені засобами масової інформації.

Indonesia earthquake: At least 56 people have been killed following an earthquake in Indonesia, West Java governor Ridwan Kamil confirmed. Around 700 people have also been injured.#Earthquake #Indonesia #Indonesian pic.twitter.com/F7RoaMljxg