Про це Трамп заявив учасникам з'їзду Коаліції єврейських республіканців.

За словами Трампа, у Твітері "падає залучення користувачів і занадто багато фейкових акаунтів". Натомість він запросив усіх прихильників приєднуватися до його власної соціальної мережі, оскільки в неї "неймовірне охоплення користувачів" і в ній "набагато зручніше, ніж у Twitter".

Ілон Маск з цього приводу пожартував, запостивши мем з монахом та розпусницею.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9