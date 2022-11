Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, компроміси з Москвою призведуть до того, що війна, розпочата РФ в Україні 24 лютого, стане інструментом у міжнародних відносинах.

"Будь-які поступки РФ будуть перемогою Путіна, легалізують вбивства і зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це буде кінець міжнародного права. Хіба хтось цього хоче?", - наголосив Мизайло Подоляк.

Just realize: any territorial "compromises" will not bring peace, but multiply victims. Any concessions to RF will be Putin’s victory, will legalize murder and make war a tool of international relations. This will be the end of international law. Does anyone really want that?