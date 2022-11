Андрій Шевченко входить до засновників компанії, яка має тісний зв’язок російським олігархом Романом Абрамовічем. Мова про MC Peat & Co, яка отримувала від Абрамовіча кредити, а також укладала для нього угоди у Великій Британії. Про це йдеться у розслідуванні видання Bloomberg, яке цитує "Апостроф".

До цього часу вказане розслідування в Україні залишалося непоміченим, хоч воно найбільше проливає світло на підприємницьку діяльність Шевченка у спільних із Абрамовічем проектах.

Зазначається, що британська бізнес-імперія Романа Абрамовича сягала далеко за межі футбольного клубу "Челсі".

"Серед тих, хто допоміг побудувати її, була нещодавно створена фірма, але із уславленим ім'ям. В останні десятиліття MC Peat & Co. виступала у ролі посередника в кількох угодах, у ході яких гроші Абрамовича вливались у невеликі британські фірми, та працювала брокером як мінімум у трьох компаніях, які підтримував російський мільярдер", – пише американське видання.

Фірма MC Peat&Co. була створена у 2011 році. Окрім Андрія Шевченка, її засновником є Чарлі Піт — син колишнього особистого секретаря принца Чарльза Майкла Піта. Сам Піт-старший у період заснування MC Peat&Co увійшов до ради директорів сталеливарного гіганта Абрамовича Evraz Plc.

Peat & Co., вказує Bloomberg, організувала інвестиції Абрамовича в оксфордський стартап з виробництва екологічно чистої енергії, у бізнес гербіцидних засобів від бур'янів та в компанію, що переводила дизельні автомобілі на природний газ.

Колишній український футболіст Андрій Шевченко та один із ділових партнерів Абрамовіча Євген Швідлер стали директорами Peat & Co. з перших днів існування.

"Згідно з документами компанії, Швідлер обіймав цю посаду близько року, а Шевченко досі залишається на своїй посаді", — уточнює Bloomberg і додає, що кредити на організацію Peat & Co. надавала російська гірничодобувна компанія Highland Gold Mining Ltd, яка фінансувалась Абрамовичем.

"У жовтні 2012 року компанія Highland Gold призначила Peat & Co. своїм брокером. У тому ж році компанія AFC Energy, розробник лужних паливних елементів, також призначила Peat & Co. брокером. Фірма допомогла їй залучити майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів (13 мільйонів доларів) від інвестиційної компанії, що належить Абрамовичу", — вказують американські журналісти.

Bloomberg доповнює, що Піт-молодший часто грав з Андрієм Шевченком у гольф та спілкувався з Майклом Метліном, американським бізнесменом, який допомагав Абрамовичу інвестувати у хедж-фонди.

Ще одна спільна для Абрамовіча та Шевченко компанія — The Regeneration Group. Останній став її акціонером через чотири роки після заснування Peat & Co. У The Regeneration Group Майкл Піт був головою підприємства, а Чарлі очолював відділ ринків капіталу.

"Зв'язки Абрамовича знову спливли на поверхню. Шевченко став акціонером, а Метлін, керуючий інвестиційно-консалтинговою компанією Concord Management LLC, став виконавчим директором. Ще один керівник, який раніше працював у сімейному офісі Абрамовича, одержав роботу консультантом у фірмі", — стверджує Bloomberg.

Попри війну в Україні та антиросійські санкції, які запроваджено стосовно Романа Абрамовіча, Андрій Шевченко залишається у структурі афільованої до російського мільярдера компанії Peat & Co й донині.

З відкритих британських реєстрів слідує, що Шевченко керує цією компанією у статусі резидента Великої Британії.

Як пояснює "Апостроф", статус британського резидента зобов’язує особу, й Шевченка, зокрема, щонайменше 183 дні податкового року залишатися в Лондоні. В іншому випадку статус буде втрачений з усіма передбаченими податковими пільгами та зниженими ставками страхування.

Нагадаємо, у січні поточного року Андрій Шевченко мав шанс очолити польську збірну с футболу, але, за даними спортивних ЗМІ, цього не сталося саме через його зв’язки з російським олігархом Романом Абрамовічем.