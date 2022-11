Про це повідомляє WFAA із посиланням на пожежно-рятувальну службу Далласа.

Момент зіткнення потрапив на відео. Після удару два літаки падають та розбиваються ущент.

"Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіткнулися й розбилися під час авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Далласа в Техасі близько 13:20 за місцевим часом у суботу. Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках. Наразі не встановили людей, причетних до авіакатастроф", - йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США, яку наводить FOX.

Поки невідомо, скільки людей постраждали внаслідок аварії.

Опубліковані кадри моменту зіткнення.

*viewer discretion advised*



A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon



WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45