Про це першою повідомила Дайан Першинг, яка зіграла Отруйний Плющ разом із Конроєм у легендарному мультсеріалі "Бетмен: Анімаційний серіал", перш ніж це підтвердила компанія Warner Bros, яка згодом опублікувала пресреліз.

Так, колега розповіла, що Кевін Конрой помер учора, 10 листопада, через хворобу.

"Дуже сумна новина: вчора помер наш улюблений голос Бетмена Кевін Конрой. Він деякий час хворів, але справді багато часу присвятив Комік-конам, на радість усім своїм шанувальникам. Його буде дуже не вистачати не лише акторам серіалу, але й легіону його шанувальників у всьому світі", – написала Першинг.

Компанія Warner Bros згодом розповіла, що Конрой помер у віці 66 років після "недовгої боротьби з раком".

Своє співчуття висловила компанія DC, одна з найбільших і найуспішніших компаній, яка працює на американському ринку коміксів та випускала анімаційні твори з Кевіном Конроєм у ролі Бетмена.

"DC глибоко сумує з приводу смерті Кевіна Конроя, легендарного актора та голосу Бетмена для багатьох поколінь. За ним назавжди сумуватимуть його друзі, родина та шанувальники", – йдеться у Twitter DC.

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r