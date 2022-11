Так, Посол опублікував фото з центральної площі Херсону – площі Свободи. На ній міські жителі вже встановили синьо-жовтий прапор, а також прапор Євросоюзу.

"З Україною повертається також і Європа. Херсон прямо зараз", – написав Маасікас.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK