Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у своєму Twitter.

"Дякуємо, що ви підтримуєте Україну проти російського терору. Тижнями Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. 17 держав-членів ЄС почули наше прохання та відправили 500 електрогенераторів, щоб допомогти українцям пережити зиму", - написала Стефанішина.

🇪🇺Thank you for standing with 🇺🇦 against russian terror. For weeks russia has been attaking Ukraine's energy infrastructure. 17 🇪🇺 member states heard our plea & sent 500 power generators to help Ukrainians to survive winter



EU Civil Protection Mechanism@EU_Commission @eu_echo