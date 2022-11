Якість комунікацій в часи війни має надзвичайно велике значення, бо в умовах постійного стресу громадськість виявляється більш вразливою до різного роду маніпуляцій, що й підтвердив черговий скандал в ЗМІ з приводу Довженка Центру, який підпорядковується Держкіно, пише УНІАН.

Не встигли в Державному агентстві України з питань кіно призначити нового в.о. гендиректора Центру, як в соцмережах "запалало", мовляв, наскільки ж далекою від мистецтва є нова очільниця Довженко Центру.

Втім, таке обурення не має під собою жодних підстав, стверджує видання.

По-перше, в Держкіно відразу оголосили, що Ю. Каждан – не новий директор, а кризовий менеджер, що підготує Центр до обрання нового гендиректора. Жодних культурних питань в.о. директора вирішувати не буде, виключно – економічні та організаційні питання.

По-друге, змінювати Олену Гончарук було потрібно негайно, не зважаючи на усі її досягнення як митця.

"За результатами аудиту Олену Гончарук відсторонено від виконання обов'язків в.о. генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка", вона залишається на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру. На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обов’язки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру. Участі у конкурсі на посаду генерального директора Довженко-Центру кризовий менеджер не братиме," – йшлося у повідомленні пресслужби Держкіно.



Проводити ж конкурс за попереднього в.о. директора Центру було неможливо, тому що вона намагалась приховати важливі фінансові відомості та не відповідала на жодні запити від держкіно.

По-третє, конкурс на нового очільника Центру Довженка буде проведений за новими правилами, максимально прозоро, та із залученням представників від громадськогості, внаслідок чого відбудеться обрання не лише вправного адміністратора, але фахового спеціаліста у сфері кіно. Про це випливає з нового Положення про порядок організації та проведення конкурсу на посаду керівника державного закладу культури у сфері кінематографії, яке має бути затверджене Мінюстомнайближчими днями. Відразу після "юстування" Положення в Держкіно оголошують про конкурс на посаду ген директора Центру.



"Очікуємо, що це буде до кінця наступного тижня", - повідомили джерела у Держкіно.

Крім того, у Держкіно спеціально нагадали, що відповідно до ст. 21-5 Закону України "Про культуру" при доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури та призначення керівника допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

- післядипломна освіта у галузі управління;

- ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адмініс трування чи магістрадержавного управління;

- науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

- досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

- володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

- досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

- схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

- бездоганна ділова репутація.



Іншими словами, нефахового директора на посаду очільника Центру не може бути призначено за жодних умов.