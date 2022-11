Фото оприлюднив OSINT-аналітик Бенджамін Пітте (Benjamin Pittet) у своєму Twitter-акаунті, повідомляє громадська організація "Український мілітарний центр".

"Знімки зробили 1 листопада о 5:35 та о 11:06. Супутник зафіксував корабель класу "Адмирал Григорович" у відкритому морі на буксирі. За 5 годин цей корабель опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі", — йдеться в повіломленні.

Зазначається, що фрегат "Адмірал Макаров", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, переміщався і знаходиться у надводному положенні, проте за знімками неможливо визначити, наскільки він пошкоджений.

Підкреслюється, що за даними Міноборони РФ, атака проти російських кораблів 29 жовтня здійснювалася сімома автономними морськими безпілотними літальними апаратами та дев’ятьма безпілотниками іншого типу.

Satellite images taken yesterday at 05:35 and 11:06 UTC show the two Admiral Grigorovich class frigates currently deployed in the Black Sea, moored in port.



