Про це він написав у Twitter.

"Чергова партія російських ракет завдає удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює проти цивільного населення. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що у неї все ще є ракети і бажання вбивати українців", - написав він.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.