Про це йдеться у заяві прессекретаря Пелосі.

Пола Пелосі терміново доставили до лікарні, де він отримує медичну допомогу та чекає на повне одужання. У момент нападу Ненсі Пелосі не було в місті.

Наразі з'ясовується особистість нападника та його мотиви.

Спікерка та її сім’я висловили вдячність тим, хто першим відреагував на інцидент, і залученим медичним працівникам. А також просять приватності у цей момент, йдеться в офіційній заяві.

Husband of House Speaker Pelosi attacked during break-in of California home and hospitalized, her office says https://t.co/nAtqj4zgTy