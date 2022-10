Про це йдеться у повідомленні Litgrid у Twitter.

"У зв'язку з цілеспрямованим руйнуванням Росією енергетичної інфраструктури України, компанії Litgrid та Amber Grid терміново відправили обладнання на суму майже 100 000 євро для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів. Допомога буде передана через неурядову організацію Blue/Yellow", - розповіли в Litgrid.

In view of Russia's targeted destruction of Ukraine's energy infrastructure, Litgrid and Amber Grid have urgently shipped equipment worth almost €100,000 to repair damaged electricity substations and gas pipelines. The aid will be channeled through the NGO Blue/Yellow. pic.twitter.com/5UjkG45gHS