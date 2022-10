Угода про придбання компанії Маском на суму 44 мільярди доларів офіційно завершилася у четвер, 27 жовтня. Одним зі своїх перших кроків мільярдер звільнив давніх топменеджер Twitter – генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та керівника відділу юридичної політики, довіри та безпеки Віджаю Гадде. Видання пише, що Маск публічно розкритикував керівництво компанії за модерацію контенту, а також заявив, що відновить обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа.

"Причина, чому я придбав Twitter, полягає в тому, що для майбутнього цивілізації важливо мати спільну цифрову міську платформу, де можна обговорювати широкий спектр переконань у здоровій манері, не вдаючись до насильства. Наша платформа має бути теплою та привітною для всіх", – сказав Маск.

Декілька годин тому винахідник написав, що "пташку звільнено".

Фото: twitter/elonmusk

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7