Переможці "Євробачення-2022", український гурт Kalush Orchestra, зустрілися в США з голлівудським актором та ексгубернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером. Про це група та актор розповіли у своїх соцмережах.

Фронтмен групи Олег Псюк розповів, що Арнольд запросив Kalush Orchestra до себе додому.



"Вчора залетіли в гості до Арнольда Шварценеггера. Він запросив нас до себе додому та вийшов зустрічати з великим домашнім віслюком. Поговорили про ситуацію в Україні та подякували за його підтримку, поділились, наскільки це важливо для нас. Ви знаєте, Арнольд активно підтримує українців від перших днів війни, за що ми йому дуже вдячні. Віримо, що закордонна підтримка буде лише посилюватися. Приємно було зустрітись з такою легендою, я, можна сказати, виріс на фільмах з його участю", - написав Олег в Instagram.



Своїми враженнями від зустрічі поділився і сам Шварценеггер.



"Це було фантастично - зустріти Kalush Orchestra, чемпіонів "Євробачення" від України. Ви мене надихаєте", - написав актор в соцмережі.

Фото: Facebook/Arnold Schwarzenegger

