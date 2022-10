Про це написав радник глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Кожна компанія, яка продовжує працювати у РФ, фінансує хрестовий похід Путіна проти західного світу і вбивства українців. Zara та інші повинні нести відповідальність, і не тільки репутаційну. Сьогодні кожен має зробити цивілізаційний вибір: підтримувати демократію чи терор", - написав він.

Every company that continues to work in RF, is financing Putin's crusade against the Western world and murder of Ukrainians. #Zara and others must bear responsibility and not only the reputational one. Today, each must make a civilizational choice: support democracies or terror.