"Росія пояснює невдачі на фронті тим, що воює не з Україною, а з НАТО. Це означає, що Росія вже визнає Україну частиною Альянсу. Тож залишається, щоб НАТО змирився з цим", - написав він.

#Russia explains its failures on the front by the fact that it is not at war with #Ukraine - it is at war with #NATO. It means that Russia already recognizes that Ukraine is part of NATO, it remains for NATO to come to terms with it.