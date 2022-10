Журналісти інтернет-видання "Українська правда" в ході розслідування на території муніципалітету Сан-Жан-Кап-Ферра (Франція) виявили, що діти депутата Верховної Ради України, члена депутатської групи "Відновлення України" Вадима Столара навчаються у школі в князівстві Монако.

Про це йдеться у журналістскому розслідуванні Батальйон "Монако" 2.

"На виїзді з Кап-Ферра (Сан-Жан-Кап-Ферра) зустрічаємо "український" Mercedes-Benz G-Class (Gelendvagen). Автівка їде до Монако. За півгодини Mercedes-Benz паркується біля яхт-клубу Монако (Monaco Yacht Club). Згодом біля автівки з'являється вже знайомий синій Mercedes-Benz Viano.

Gelendvagen зареєстрований на дружину народного депутата від забороненої ОПЗЖ ("Опозиційна платформа - За життя"), а нині члена депутатської групи "Відновлення України" Вадима Столара. І забирають обидві автівки дітей українських народних депутатів Столара та Абрамовича, які навчаються у школі в Монако", - розповіли журналісти.

Нагадаємо, журналісти виявили місце проживання колишнього народного депутата Віталія Хомутинніка на території муніципалітету Сан-Жан-Кап-Ферра (Франція).

Також бізнесмен Рінат Ахметов будує віллу в найдорожчому місці Французької Рив'єри.

Як повідомляли Українські Новини, в липні нардеп Столар продав медіахолдинг Live.Network співзасновниці креативних агентств We know now та Badoev ID Ганні Ковальовій.