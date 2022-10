Відео повітряної дуелі опублікував Сергій Притула.

"Дуель у стилі Першої світової війни. Український безпілотник Mavic, який ми передали в одну з частин ВДВ у Донецькій області, знищує російського противника. Дивовижний!", — написав Притула.

WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk region, destroyes russian opponent. Amazing!

