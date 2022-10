Інтернет і IT

Сьогодні зранку користувачі Facebook почали спостерігати масові скорочення кількості підписників на своїх сторінках. З цією проблемою зіткнулися блогери, політики, зірки шоубізнесу, журналісти, письменники та медіа з різних країн. Проте вже через декілька годин ситуація прийшла в норму.

Зокрема, про скорочення кількості підписників заявили Олексій Арестович, Гарік Корогодський, письменниця Тамара Горіха Зерня. На цю проблему звернула увагу і бангладеська письменниця Тасліма Насрін. Навіть у засновника Facebook Марка Цукерберга спостерігалось скорочення кількості підписників до 9 996 осіб.

Сторінка Цукерберга у Facebook. Скріншот: korrespondent.net

Як повідомляє видання meduza, різке падіння кількості підписників спостерігалось і в російськомовному сегменті Facebook. Зокрема, про скорочення повідомляли журналістка Ганна Наринська, галерист Марат Гельман та засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін. Проєкт "Мы и Жо" також навів як приклад сторінку письменника Бориса Акуніна. У всіх перерахованих користувачів кількість скоротилася приблизно до 9,9 тис. осіб.

Крім того, 6 жовтня видання Newsweek повідомило про те, що 3-4 жовтня впала кількість підписників сторінок провідних медіа, серед яких New York Times, Washington Post, Huffington Post, The Hill, USA Today, New York Post і саме Newsweek.

Як повідомляли Українські Новини, у Facebook могли бути викрадені логіни та паролі мільйона користувачів.