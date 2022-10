Про це старший радник конгресу США Пол Массаро повідомив у своєму Twitter, передають Українськi Новини.

Массаро зазначає, що наразі в Конгресі США зареєстровано два законопроєкти про визнання Росії державою - спонсором тероризму та ще один - про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

"У Конгресі США: (законопроєкт) H.Res.1205 визнає дії Росії в Україні геноцидом. (Законопроєкти) S.4848 і H.R.8568 визнають Росію терористичною державою", - написав він.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W