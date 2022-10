Про це він написав у Twitter.

"Росія сьогодні. Путін "у свої 70" не має варіантів, але Росія має. Відмовитися від ядерного самогубства, неминуче трансформувати Кремль, визнати божевілля геополітичної авантюри, вивести війська з України та спробувати відновити зв'язки зі світом. Принаймні, щоб вижити", - написав Лінкявічюс.

#Russia today. Putin ‘at his 70’ has no options, but Russia does. Reject nuclear suicide, inevitably transform the Kremlin, acknowledge craziness of geopolitical adventure, withdraw from #Ukraine and try to restore ties with the world. To survive for now.