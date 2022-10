Про це повідомляють у Нобелівському комітеті.

"З великою сміливістю і клінічною гостротою Анні Ерно розкриває муки переживання класу, описуючи сором, приниження, заздрість або нездатність бачити, хто ти є. Вона досягла чогось гідного захоплення", – наголошують у Нобелівському комітеті.

Анні Ерно називає письменництво "політичним актом, який відкриває очі на соціальну нерівність". Водночас мову вона називає "ножем", який розриває завіси уяви".

BREAKING NEWS:

