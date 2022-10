Про це повідомляється у твіттері премії.

Вчені отримали премію за розробки в галузі клік-хімії та біоортогональної хімії.

Баррі Шарплесс і Мортен Мелдал незалежно один від одного заклали в 2001—2002 роках основи клік-хімії, яка використовує кілька швидких і високоефективних реакцій між простими елементами, що дозволяє спростити масовий паралельний синтез структур, які потенційно підходять для створення фармацевтичних препаратів. Клік-хімія була задумана як наслідування природи.

Каролін Бертоцці в 2003 році вивела клік-хімію на новий рівень, запропонувавши використовувати біоортогональні клік-реакції, що протікають без порушення нормальної хімії живих організмів.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4