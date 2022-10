Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони.

“Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря“, — йдеться в повідомлені відомства.

Крім того, там опубліковане відео, де військові підіймають український прапор.

Це роблять бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

🎥: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh