Стало відомо, які активи росіян в Україні можуть потрапити під націоналізацію. Відповідний законопроєкт Верховна рада може розглянути на найближчому засіданні.

Відповідний перелік оприлюднив Telegram-канал Монополіст.

Альфа Банк - належить Михайлу Фрідману - 32,8% та Андрію Косогову (40,9%) - акції на нього переписали Герман Хан та Пьотр Авен, щоб уникнути санкцій. В Авена залишилось 12,4%.



Мобільний оператор "Київстар" та Helsi - належать телекомунікаційній групі VEON, якою на 48% володіє фонд LetterOne Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.



Виробник мінеральних вод "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" - власник IDS Group Ukraine Фрідмана, Хана та Авена.



Херсон-, Чернівці -, Житомир -, Рівне-, Кіровоградобленерго - належать "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" входить в російську групу VS Energy екс-президента московського ФК ЦСКА Євгена Гінера, члена комітету держдуми РФ з міжнародних справ Олександра Бабакова та "злодія в законі" Міхаіла Воєводіна.



Готелі Прем'єр Палац, Либідь, Дністер, Русь - група VS Energy Гінера, Воєводіна та Бабакова.



Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" - група VS Energy Гінера, Воєводіна та Бабакова.



Миколаївський глиноземний завод, Глухівський кар’єр кварцитів - у власності групи РУСАЛ Олега Дерипаски.



Мережа парфумерії Brocard та її дистрибьютор "Егзагон" - належать російській мережі "Л’Этуаль" Тетяни Володіної.



Виробник литва для АЕС - "Енергомашспецсталь" – у власності "Атоменергомашу", що входить до складу корпорації "Росатом".



Виробник титанових труб ТОВ "ВСМПО Титан Україна" таТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" (розробляє запаси титано-цирконієвих пісків у Дніпропетровській області) - належать російській корпорації ВСМПО Авісма, яка виробляє титан для ВПК РФ.



Банки: Сбєрбанк, Промінвестбанк, Форвард Банк (власник Таріко Рустам - холдинг Рускій стандарт), Pin Банк (Євген Гінер з групи VS Energy).



100 АЗС мережі Glusco та Прикарпатзахідтранс - нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" (були записані на Медведчука).



Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання, Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насоссенергомаш" - власник росіянин Володимир Лук'яненко.



Виробник соняшникової олії група ViOil - у власності громадянина РФ ії Віктора Пономарчука.



Торговельний центр Ocean Plaza - 67% належить структурам наближеного до Путіна російського олігарха Аркадія Ротенберга.



Один із найбільших виробників напівфабрикатів в Україні - Єрмоліно (Єрмак Голд) - власник російський підприємець Ілля Алєксандров.



Ресторанний холдинг Bulldozer Group (Queen Country Club на Обухівському шосе в Козині. Ресторани Queen, Virgin Izakaya, "Риба пила", Eshak) - власник російський ресторатор Александр Орлов.



Виробник і дистриб'ютор кави та чаю ТОВ "Орімі Україна" (ТМ Greenfield, Tess, "Принцеса Нурі", Jardin і Жокей) - записаний на росіянку Вероніку Касьяненко.



ТЦ "Мармелад" у Києві - частина ТЦ належить голові "Газпрому" Олексію Міллеру, основному акціонеру банку "Росія" Юрію Ковальчуку і члену Госдуми Єдиної Росії Олександру Фокіну.



Мережа готелів Reikartz - власник - Юрій Васін, акціонер російського ЕАТП Банку (Астрахань).



Житомирський м'ясокомбінат та Андрушівський маслосирзавод (ТМ "М'ясна Гільдія", ТМ "Ранчо", ТМ "Gremio de la Carne") - російський підприємець Армен Мелікян.



Туроператор TUI (ТОВ ТТВК) - належить сину російського олігарха Олексія Мордашова - Микиті.

Як повідомляли Українськi Новини, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у разі відмови Росії виплачувати репарації всі завдані збитки будуть покриті російським майном в Україні.

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що найпростіший спосіб конфіскації активів Росії - конфіскація майна у зв'язку з воєнним станом, але він зобов'язує компенсувати їх вартість.

Тим часом, Зеленський закликав Раду пришвидшити прийняття закону щодо націоналізації російських активів.