Про це пресслужба Військово-повітряних сил Італії повідомила у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Інцидент стався у четвер, 29 вересня, поблизу східної ділянки державного кордону Польщі.

Для їхнього перехоплення були відправлені винищувачі італійських ВПС, які беруть участь у поліцейській місії НАТО в Польщі.

"Ще один негайний виліт для Eurofighter італійських ВПС, які беруть участь у місії патрулювання в Польщі. Тривогу було піднято через російські літаки біля польського кордону", — йдеться в повідомленні.

Another immediate take-off for the #Eurofighter of the #ItalianAirForce engaged in the #AirPolicing activity in #Poland. #Scramble ordered by the Uedem CAOC due to Russian aircraft near the polish border pic.twitter.com/xwdlct3Xux