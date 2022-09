Генеральний прокурор Андрій Костін вважає, що злочини Росії в Україні можна кваліфікувати як геноцид.

Про це він заявив під час дискусії "Russia’s Actions in Ukraine and the Crime of Genocide", організованій United States Institute of Peace у Вашингтоні, передають Українськi Новини.

"Головне питання дискусії чи можна кваліфікувати дії РФ в Україні як геноцид? Моя відповідь: так. Йдеться про злочин геноциду, разом зі злочином агресії та воєнними злочинами", - наголосив Костін.

Він додав, що світ бачить як агресор свідомо обирає ціллю мирне населення.

"У кожному звільненому селі або місті виявляють одну і ту саму картину: сотні загиблих, закатованих і забитих до смерті. Як у березні в Бучі, так зараз в Ізюмі. Сотні тисяч українців пройшли через фільтраційні табори і були депортовані до РФ та Білорусі. Але найгірше, що примусово вивозять дітей, сиротам дають російське громадянство. Буде надзвичайно складно повернути їх додому, адже російська влада приховує їх попередні біографії", - підкреслив генпрокурор.

Костін додав, що вже ідентифіковано понад 5,5 тисяч депортованих дітей, проте реальна цифра набагато більша.

"І це також є нічим іншим, як актом геноциду", - додав генпрокурор.

Він назвав пріоритетним питання відбудови України і виплат постраждалим від російської агресії.

Костін зауважив, що українська сторона зацікавлена в тісній співпраці з партнерами для пошуку активів підсанкційних осіб і злочинців та розробки механізму компенсації.

"Мій месседж простий: сила права має переважати над правом сили. Йдеться не лише про Україну – Путін прагне зруйнувати систему міжнародного права, яка діє в усьому світі. Тому створення Трибуналу для вищого військово-політичного керівництва РФ і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах і геноциді українців – наше спільне завдання", - заявив Костін.

Як повідомляли Українськi Новини, Костін заявив, що міжнародних механізмів недостатньо для ефективної відповіді на російську агресію.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Харків, як одне з найбільших місць злочинів окупантів, якнайкраще підходить для проведення трибуналу над Росію.