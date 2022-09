Про це Попеску написав у понеділок вранці у своєму Twitter.

"Я засуджую атаки Росії на цивільну інфраструктуру України, включаючи об'єкти водопостачання та ТЕЦ у Харкові. Завдання ударів по цивільних особах або інфраструктурі, життєво важливій для їхнього виживання, є воєнним злочином", - зауважив Попеску.

I condemn Russia’s attacks on #Ukraine’s civilian infrastructure including water facilities and a thermal power station in Kharkiv.



Targeting civilians or the infrastructure that is vital to their survival is a war crime.