Про це повідомила пресслужба Букінгемського палацу.

"Після подальшого обстеження, проведеного сьогодні вранці, лікарі Королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під наглядом лікарів", — сказано у повідомленні.

При цьому в Букінгемському палаці наголосили, що 96-річна королева почувається комфортно.

В цей час вона знаходиться в замку Балморал у шотландському Абердинширі.

Варто зазначити, що королівський палац не надав додаткової інформації про стан Єлизавети ІІ.

Королівський автор Омід Скобі написав у Twitter, що найближчі члени королівської родини вже були обізнані про те, що сталося.

Representatives at Kensington Palace and Clarence house confirm that Prince William, Prince Charles and Camilla, the Duchess of Cornwall are travelling to Balmoral, Scotland.