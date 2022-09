Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення президента України у Twitter.

За словами Зеленського, він "подякував британцям за велику оборонну та економічну допомогу для України" та запросив Трасс до України.

Також сторони обговорили гарантії безпеки для України, участь Британії у відновленні України після війни та подальший тиск на Росію. Зеленськими наголосив, що зараз важливо визначити Росію терористичною державою.

I became the 1st foreign leader to have a conversation with the newly elected 🇬🇧 PM @trussliz. Invited her to 🇺🇦. Thanked 🇬🇧 people for the major defense & economic aid for 🇺🇦. It's important that 🇬🇧 is ready to further strengthen it. Attention was paid to security guarantees 1/2