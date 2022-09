Про це глава держави написав у Twitter.

"Від імені всього українського народу я подякував йому за особисту мужність, принциповість та великий внесок у протидію агресії РФ", - написав Зеленський.

Президент також додав, що сподівається на продовження співпраці з Джонсоном у його новому статусі.

Had a summing up conversation with @BorisJohnson in his current capacity. On behalf of all 🇺🇦 people, I thanked him for his personal bravery, principles & a major contribution to countering RF's aggression. I look forward to cooperation with a great friend of 🇺🇦 in a new status.