Про це він написав у своєму Twitter.

"83 роки тому нацистська Німеччина вдерлася у Польщу, а СРСР згодом приєднався до неї. Це стало можливим через політику примирення агресора й угоду між Сталіним і Гітлером, яка стала тригером для війни. На жаль, історія повторюється. Нині, коли Україна продовжує боротьбу з агресором, ми маємо продовжувати підтримувати її", - наголосив він.

83 years ago Nazi Germany invaded Poland & USSR followed soon. It was possible due to the appeasement of the aggressor & Stalin-Hitler deal that triggered the war. Unfortunately, history repeats itself, today as Ukraine keeps fighting the aggressor, we must keep supporting them