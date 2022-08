Правоохоронні органи США та ЄС розпочинають активну перевірку зв'язків "колишніх" російських олігархів, а нині громадян інших країн, з російською владою та прокремлівськими структурами.

Про це пише у своєму блозі політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, передають podrobnosti.ua.

Низка таких олігархів в силу свого єврейського походження обзавелися паспортами Ізраїлю. Із початком вторгнення росії в Україну частина з них демонстративно дистанціювалася від Москви, але наскільки це відповідає дійсності, належить з'ясувати.

Одним з фігурантів перевірки, за словами І.Чаленка, є Моше (В'ячеслав) Кантор, власник компанії "Акрон" - стратегічного для росії виробника мінеральних добрив. Проти Кантора у квітні цього року ввели санкції спочатку Великобританія, а потім і ЄС, після чого він демонстративно залишив посаду голови Європейського єврейського конгресу. Стверджувалося, що причиною санкцій стала близькість його до володимира путіна. Але, як стверджує газета "Гаарец" насправді, Кантор так і не відійшов від керівництва Єврейського конгресу, а розсадив на керівні посади своїх людей і контролює фінансові потоки. Така сіра зона впливу турбує західні спецслужби - єврейські організації мають масштабні ділові зв'язки, які можна використовувати на користь російської влади для обходу західних санкцій.

Ще один олігарх зі списку - Михайло Фрідман. Член правління російського союзу промисловців та підприємців, засновник російського єврейського конгресу, Фрідман також підозрюється у близьких контактах із кремлем. Владислав Сурков, підозрюваний у дестабілізації України за вказівками путіна, перейшов до команди президента рф саме з команди Фрідмана. У минулому ФБР вже цікавилося Фрідманом, коли він намагався купити за $700 млн нафтову техаську компанію ExL Petroleum. Після того, як президентом США став Дональд Трамп, Committee on Foreign Investment in the U.S. (Комітет із іноземних інвестицій) істотно посилив вимоги до інвесторів з росії.

Ще один олігарх - громадянин Ізраїлю - викликає інтерес у західних спецслужб. Йдеться про Михайла Мірілашвілі, керівника Євро-Азійського єврейського конгресу. Інтерес до нього викликаний його давнім партнерством з Євгеном Пригожиним – господарем звірячих найманців ПВК "Вагнер" та "ольгінських тролів", які ведуть війну в кіберпросторі США, Німеччини, Італії та Ізраїлю. Пригожин, який вже потрапив до списку розшукуваних ФБР, працював із Мірілашвілі ще в 90-х, і досі Пригожин лишається його партнером з будівельного бізнесу.

У 2017 році Мірілашвілі вже привертав увагу правоохоронців Ізраїлю. Разом із сином його допитували в рамках розслідування фінансування ультрарелігійної партії "Шас" та її лідера Ар'є Дері. Поліція підозрювала, що хабарі, зокрема від родини Мірілашвілі, дозволили Дері та членам його сім'ї придбати великі об'єкти нерухомості. Крім того, Мірілашвілі наближений до екс-прем'єра Біньяміна Нетаніяху, який перебуває зараз під слідством, але хоче повернутися у владу на позачергових виборах у листопаді цього року.

Усі ці люди десятиліттями відкрито займалися просуванням російських інтересів за Заході. Тож на американських слідчих може чекати цікавий сюрприз, пише політолог.