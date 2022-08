Зазначається, що Туреччина закрила Босфор для військових кораблів, тож Росія не може перекинути свої військові кораблі із Середземного моря до Чорного моря.

Протоку перетнуло торговельне судно Sparta II.

Пунктом призначення Sparta II був Новоросійськ, російський порт і велика військово-морська база неподалік керченського мосту. Naval News пише, що ракети С-300 повинні зміцнювати російську "оборону" поблизу Керчі, або в інших районах.

Судно не залишилося в порту на довго. Вночі 24 серпня корабель пройшов Босфор, а судновий споттер Yörük Işık опублікував відео транзиту.

.@USTreasury designated [UKRAINE-EO13685], @mod_russia owned Oboronlogistika's, civilian crewed Russian flag roro Sparta II transited Bosphorus towards Med en route from #Tartus #Syria to Novorossiysk carrying military cargo. @egetulca pic.twitter.com/fsGlSfz4i8