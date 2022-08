Будівлю на Даунінг-стріт, 10, де розташований офіс Бориса Джонсона, прикрасили соняхами та синіми букетами, пояснивши для британської аудиторії, що сонях вже кілька століть вирощується на українських полях і є однією з "національних" квіток, а під час російсько-української війни став символом опору та єдності.

Фото: Facebook/UK Prime Minister

Крім того, Міноборони Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців.

Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.



To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. 🇺🇦🇬🇧@ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4