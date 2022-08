"У День Незалежності України я віддаю шану хоробрим українським жінкам і чоловікам, які борються за свою свободу та свою країну. НАТО підтримує Україну з моменту її незалежності, і ви можете продовжувати розраховувати на Альянс завжди. Україна переможе!", - підписав генсек відео.

У своєму привітанні Столтенберг процитував вірш українського поета Тараса Шевченка.

"Ваш великий поет Тарас Шевченко колись написав: "Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні, її окраденую збудять. Ох, не однаково мені". Не однаково і для НАТО"", - цитує вірш генсек НАТО.

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m