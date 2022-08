Про це він написав у своєму Twitter.

"Своєчасний хід: Росія давно заслужила на цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати її приклад", - заявив міністр.

Grateful to Latvian parliament Saeimas and all of its members for recognizing Russia as a state sponsor of terrorism. A timely move: Russia has long deserved this status with its actions in Ukraine and beyond. Ukraine encourages other states and organizations to follow suit. https://t.co/1lZNfYg7nP