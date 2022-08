Міноборони Ізраїлю публікує кадри того, як із сектора Газа ведуться обстріли по Тель-Авіву. В місті лунають сирени повітряної тривоги.

"Це момент, коли з Гази було випущено шквал ракет по ізраїльським мирним жителям. Ось як виглядає тероризм", — йдеться у повідомленні.

RAW FOOTAGE: This is the moment a barrage of rockets was fired from Gaza toward Israeli civilians.



This is what terrorism looks like: pic.twitter.com/XLbch5NfFR