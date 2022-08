По це заявило міністерство оборони Тайваню, пише Sky News.

Запуски відбувалися у кілька етапів, починаючи незадовго до 14:00 за місцевим часом (7:00 за британським часом) та тривали близько двох годин.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що ці дії загрожують національній безпеці острова та призвели до ескалації напруженості у регіоні.

У МЗС Тайваню закликали міжнародну спільноту засудити китайську військову загрозу.

Китай проводить низку військових навчань навколо Тайваню.

Офіційне інформаційне агентство Китаю Xinhua заявило, що навчання були спільними операціями, зосередженими на "блокуванні, нападі на морські цілі, ударах по наземних цілях і контролі повітряного простору".

Тим часом, у китайських соцмережах опублікували відео, на якому показано запуск ракети в напрямку Тайванської протоки. Користувачі соцмереж пишуть, що запуск ракет був знятий з острова Пінтан.

Videos now surfacing on #China's social media of alleged artillery & missile launches towards the #Taiwan strait #ChinaTaiwanCrisis pic.twitter.com/CWF7dA96vJ