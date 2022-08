Наталя Степаненко та її 11-річна донька Яна, які втратили кінцівки через російський ракетний удар по вокзалу в Краматорську, проходять перший етап протезування у Каліфорнії.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Яна була у пеклі й повернулась! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатен зупинити 11-річну дівчинку. Гляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!", - говорить про свою пацієнтку американський реабілітолог Пітер Херш.

Реабілітація у мами з донькою буде тривалою. Сім'я житиме в США близько року. Там українцям вже допомогли знайти житло та купити страхування. Постраждалі отримали навчальні протези завдяки програмі The Right to Walk Foundation.

Після завершення протезування родина Степаненків планує повернутися до України. Однак і після цього їм знадобляться тривалі консультації лікарів.

Фото: Facebook/Андрій Садовий

Як повідомляли Українські Новини, 8 квітня окупанти завдали удару по ж/д вокзалу Краматорська. Загинули 57 людей, понад 100 людей були поранені.

Крім того, мер Краматорську порекомендував жителям виїхати на час опалювального сезону.