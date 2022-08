Про це повідомив організатор ініціативи Крістіан Боріс у своєму Twitter.

"Оскільки висвітлення подій в Україні в ЗМІ згасає, а пожертвування сповільнюються, ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українській армії боротися з ворогом та захистити свою свободу, землю та життя безневинних людей", — розповіли організатори.

Початкова ціна лота була $16,5 тисяч.

Окрім власне картини переможець аукціону отримає частину знищеної російської БМП.

Картина "Маріупольска Богоматір" зображає Діву Марію, яка оберігає захисників "Азовсталі".

Максим Паленко – художник, графік й ілюстратор, один з ілюстраторів українського видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

We just ended the @saintjavelin auction for this work of art titled "Mariupol Pokrova" by Maksym Palenko.



The winning bid was an astonishing $22,000 USD



100% of that money is going to buy drones for Ukraine pic.twitter.com/hQmRpEDzjl